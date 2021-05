Bianchi: “Bene Ursula von der Leyen. ‘I care’ è appello a responsabilità comune” (Di giovedì 6 maggio 2021) “Accolgo con grande entusiasmo le parole della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo stato dell’Unione. Don Milani, con la scuola di Barbiana, è uno dei grandi modelli educativi della scuola italiana che ha lasciato un segno costruttivo nella nostra comunità - dichiara il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi -. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 6 maggio 2021) “Accolgo con grande entusiasmo le parole della Presidente della Commissione Europea,von der, nel suo discorso sullo stato dell’Unione. Don Milani, con la scuola di Barbiana, è uno dei grandi modelli educativi della scuola italiana che ha lasciato un segno costruttivo nella nostra comunità - dichiara il Ministro dell’Istruzione, Patrizio-. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Bianchi: “Bene Ursula von der Leyen. ‘I care’ è appello a responsabilità comune” - ProDocente : Bianchi: “Bene Ursula von der Leyen. ‘I care’ è appello a responsabilità comune” - luigihellevil : @Gianmar26145917 Bene parliamo ora ddlzan!!!!! I bulli neri sono meglio di quelli bianchi? A Letta ma vattela a pij… - Gaetano07173045 : Ieri è stata una giornata bruttissima, e non perché oggi compio gli anni 46 e non ho un solo capello bianco in test… - smadonning : @eccarebb Rosico però perché io sono dei bianchi ???????? però va bene lo stesso, contenta di stare nel suo armadio -