Benedetta De Luca: chi è, età, incidente, malattia, fidanzato (Di giovedì 6 maggio 2021) Benedetta De Luca è una giovane ragazza che ha conquistato il pubblico nelle sue apparizioni televisive. Lei è una giovane donna che ha accettato la sua disabilità e ne ha fatto un punto di forza, è bellissima e colpisce ad una vista fugace. Oggi, giovedì 6 maggio, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Rai Due a Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Benedetta De Luca: chi è? Benedetta De Luca ha 33 anni ed è originaria di Salerno. Lei è laureata in Giurisprudenza ed è un'attivista dei diritti delle persone con disabilità. Benedetta De Luca è una delle prime influencer affetta da disabilità. Le è nata con una malattia rara, l'agesia del sacro, che colpisce una persona su ...

