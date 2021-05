Barcellona: contatti avviati per Aguero a parametro zero (Di giovedì 6 maggio 2021) Secondo SkySport UK, i blaugrana sarebbero vicini all’acquisto a zero di Aguero. Tattica per trattenere Messi in Catalogna? È una delle tante occasioni di questo mercato, ed è normale che il suo nome sia ricercato da tutti i top club europei. Ecco perché è da questa mattina che si parla di un possibile inizio di trattiva tra Sergio “El Kun” Aguero e il Barcellona. A lanciare l’indiscrezione sono gli inglesi di SkySport, i quali affermano che l’interesse dei blaugrana nei confronti dell’argentino è reale, e che presto ci saranno nuovi sviluppi. Ricordiamo che “El Kun” ha il contratto in scadenza con il Manchester City, neo finalista di Champions League, e che a Giugno sarà libero di firmare con qualsiasi club. Il Barcellona rappresenta una pista percorribile, non solo per l’interesse manifestato ... Leggi su zon (Di giovedì 6 maggio 2021) Secondo SkySport UK, i blaugrana sarebbero vicini all’acquisto adi. Tattica per trattenere Messi in Catalogna? È una delle tante occasioni di questo mercato, ed è normale che il suo nome sia ricercato da tutti i top club europei. Ecco perché è da questa mattina che si parla di un possibile inizio di trattiva tra Sergio “El Kun”e il. A lanciare l’indiscrezione sono gli inglesi di SkySport, i quali affermano che l’interesse dei blaugrana nei confronti dell’argentino è reale, e che presto ci saranno nuovi sviluppi. Ricordiamo che “El Kun” ha il contratto in scadenza con il Manchester City, neo finalista di Champions League, e che a Giugno sarà libero di firmare con qualsiasi club. Ilrappresenta una pista percorribile, non solo per l’interesse manifestato ...

