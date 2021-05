Banco BPM, utile di 100 milioni in primo trimestre. Focus su derisking (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Nel primo trimestre 2021 i proventi operativi core (margine di interesse e commissioni) di Banco BPM sono risultati pari a 968 milioni di euro, con una crescita del 5,9% rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio e il miglior risultato a partire dal quarto trimestre 2018. Il risultato della gestione operativa di è stato di 484 milioni di euro, in crescita del 51,4%, e l’utile netto di 100 milioni di euro (151 milioni al netto di componenti non ricorrenti legate al derisking, sottolinea l’istituto). Gli impieghi netti performing core (mutui, finanziamenti, conti correnti e prestiti personali) si attestano a 99,2 miliardi di euro, con una crescita del 5,6% su base annua. La raccolta diretta ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Nel2021 i proventi operativi core (margine di interesse e commissioni) diBPM sono risultati pari a 968di euro, con una crescita del 5,9% rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio e il miglior risultato a partire dal quarto2018. Il risultato della gestione operativa di è stato di 484di euro, in crescita del 51,4%, e l’netto di 100di euro (151al netto di componenti non ricorrenti legate al, sottolinea l’istituto). Gli impieghi netti performing core (mutui, finanziamenti, conti correnti e prestiti personali) si attestano a 99,2 miliardi di euro, con una crescita del 5,6% su base annua. La raccolta diretta ...

