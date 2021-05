Arrestato 28enne di Messina | combatteva in Ucraina come mercenario filorusso

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato 28enne

Undi Messina statodai carabinieri del Ros: il giovane combatteva come mercenario per le milizie filorusse nel conflitto in Ucraina. Il giovane era stato reclutato in Italia, combatteva ...Un uomo, nato a Messina , è statonell'ambito delle indagini del Ros che vedono coinvolto il giovane in un gruppo criminale di mercenari filorussi, impiegati nel conflitto in Ucraina. Da ...Operazione “Ivan” dei carabinieri del Ros che, con il supporto dei comandi provinciali territorialmente competenti, all’alba di oggi hanno eseguito ...Ucraina: arrestato un mercenario di Messina che combatteva per le milizie filorusse nel Donbass: aveva armi e uniforme dell'esercito russo.