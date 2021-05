Alessia Marcuzzi in lutto: “Ho il cuore spezzato. È stato la mia prima cotta, ero proprio pazza di lui” (Di giovedì 6 maggio 2021) “Ho il cuore spezzato”. Alessia Marcuzzi è in lutto per la scomparsa di Nick Kamen, il modello e cantante morto ieri a 59 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. La showgirl ha pubblicato su Instagram una serie di post in cui si è lasciata andare ai ricordi, confidando come proprio Kamen fosse stato la sua “prima cotta” negli anni dell’adolescenza. I “mitici” e ormai “mitologici” anni ’80, quelli in cui Madonna lo lanciò verso il successo. “La mia prima cotta… Ero proprio pazza di lui – ha scritto condividendo il video del suo tormentone Each time you break my heart -. Poster in cameretta, un autografo rimediato da mamma che per caso lo incontrò durante un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) “Ho il”.è inper la scomparsa di Nick Kamen, il modello e cantante morto ieri a 59 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. La showgirl ha pubblicato su Instagram una serie di post in cui si è lasciata andare ai ricordi, confidando comeKamen fossela sua “” negli anni dell’adolescenza. I “mitici” e ormai “mitologici” anni ’80, quelli in cui Madonna lo lanciò verso il successo. “La mia… Erodi lui – ha scritto condividendo il video del suo tormentone Each time you break my heart -. Poster in cameretta, un autografo rimediato da mamma che per caso lo incontrò durante un ...

Advertising

zazoomblog : Il dramma di Alessia Marcuzzi dopo il lutto: “Ho il cuore spezzato” - #dramma #Alessia #Marcuzzi #lutto: - modamadeinitaly : Idee per la Festa della Mamma? dal blog di Alessia Marcuzzi - christabella66_ : Alessia Marcuzzi nei reality mi manca come l’aria - marcellosanfili : RT @marcellosanfili: Sempre più bella è Fighissima.. ??????'Total Black' ?????????????? Alessia Marcuzzi @lapinella Sei la fine del mondo, di una sen… - DarcyKant : @tranviadeseo Infatti, la mia conduttrice preferita in assoluto superSimo, poi segue Alessia Marcuzzi (per la sua umanità) -