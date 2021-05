Viaggi, inizia l’era del Green pass in Italia e in Europa (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ne ha parlato il Premier Mario Draghi La campagna vaccinale Italiana sta andando avanti e la situazione epidemiologica (anche se occhio alle varianti) è in leggero miglioramento. Questi fattori hanno consentito non solo le ultime riaperture ma anche di prevedere una maggiore libertà di movimento in vista dell’estate. Nelle ultime ore, nel corso della conferenza stampa di chiusura del G20 del Turismo, il Premier Draghi ha infatti parlato del Green pass, sia di quello Italiano sia di quello europeo. Leggi anche: Vaccini: nuovo dietrofront AstraZeneca, anche agli Under 60? “I turisti potranno spostarsi da un Paese all’altro senza quarantena, a patto che siano guariti dal Covid, vaccinati o negativi a un tampone, queste sono le condizioni che normalmente si richiedono per il Green ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ne ha parlato il Premier Mario Draghi La campagna vaccinalena sta andando avanti e la situazione epidemiologica (anche se occhio alle varianti) è in leggero miglioramento. Questi fattori hanno consentito non solo le ultime riaperture ma anche di prevedere una maggiore libertà di movimento in vista dell’estate. Nelle ultime ore, nel corso della conferenza stampa di chiusura del G20 del Turismo, il Premier Draghi ha infatti parlato del, sia di quellono sia di quello europeo. Leggi anche: Vaccini: nuovo dietrofront AstraZeneca, anche agli Under 60? “I turisti potranno spostarsi da un Paese all’altro senza quarantena, a patto che siano guariti dal Covid, vaccinati o negativi a un tampone, queste sono le condizioni che normalmente si richiedono per il...

