Uomini e donne oggi: Biagio lascia Sara, Tina è un furia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Che cosa è accaduto al centro dello studio di Uomini e donne durante la puntata di oggi mercoledì 5 maggio 2021? Che cosa ha detto Biagio Di Maro di così sconvolgente da mandare su tutte le furie Tina Cipollari e Gianni Sperti? Sara, dama del Trono Over, si ritira in buon ordine, molto amareggiata e delusa. Biagio Di Maro decide di troncare la conoscenza con Sara, dama del Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 5 maggio 2021) Che cosa è accaduto al centro dello studio didurante la puntata dimercoledì 5 maggio 2021? Che cosa ha dettoDi Maro di così sconvolgente da mandare su tutte le furieCipollari e Gianni Sperti?, dama del Trono Over, si ritira in buon ordine, molto amareggiata e delusa.Di Maro decide di troncare la conoscenza con, dama del Articolo completo: dal blog SoloDonna

virginiaraggi : In occasione dei 160 anni dell’@Esercito Italiano, @Roma ringrazia tutte le donne e tutti gli uomini impegnati quo… - guerini_lorenzo : Verranno altri anniversari a segnare la storia gloriosa dell’@Esercito ma ciò che resterà immutato è l’affetto e la… - Viminale : Auguri @Esercito per i 160 anni dalla fondazione! Grazie alle donne e agli uomini per il contributo fondamentale al… - egomots : RT @rammsya: il concetto che il femminismo vuole la parità continua ad essere perpetuato dagli uomini per tenere buone tutte le donne che r… - soniabetz1 : RT @AdriMCMLXI: Maxi operazione internazionale della #DIA: duro colpo alla #Ndrangheta, impegnati oltre 800 donne e uomini delle forze dell… -