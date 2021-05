Trump, il comitato di Facebook conferma il bando dal social network (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il comitato di supervisione di Facebook ha deciso di confermare il bando di Donald Trump dalla piattaforma. Il Facebook Oversight board è un gruppo esterno alla società, composto di esperti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ildi supervisione diha deciso dire ildi Donalddalla piattaforma. IlOversight board è un gruppo esterno alla società, composto di esperti ...

TgLa7 : Il comitato di Facebook conferma il bando di Trump - drainthebog1 : RT @carlasignorile: #Facebook, il comitato decide di confermare il bando su #Trump (ma la decisione potrebbe essere riconsiderata nei pross… - _mrbyte : RT @vincos: Il Comitato di Controllo dice, in sostanza, che Facebook ha fatto bene a sospendere Trump, ma non dovrebbe perseverare in assen… - borraccinomarco : RT @vincos: Il Comitato di Controllo dice, in sostanza, che Facebook ha fatto bene a sospendere Trump, ma non dovrebbe perseverare in assen… - AboutPepo : RT @MediasetTgcom24: Trump, il comitato di Facebook conferma il bando dal social network #donaldtrump -