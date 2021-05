Teramo | la ricetta di Bombagi | “La mia sul Palermo | ecco cosa servirà per batterli”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 5 maggio 2021) "Siamo in un buon momento di forma, possiamo giocarcela contro il".Parola di Francesco. Diversi sono stati i temi trattati dall'attaccante del, prossimo avversario del, intervenuto in conferenza stampa. Domenica 9 maggio alle ore 15.30 andrà in scena al "Renzo Barbera" il primo turno dei playoff, con la compagine rosanero che ha a disposizione due risultati utili su tre."Abbiamo già fatto vedere in campionato di non essere da meno, li abbiamo messi in difficoltà due volte. Proveremo a metterli in difficoltà ancora una volta. Siamo fiduciosi, dobbiamo scendere in campo con lo spirito giusto per puntare a giocare un’altra partita. Santoro? Simone è un bravissimo ragazzo, ha qualità importanti. Ha un cambio passo da Serie A. E' quello che noti più di tutto. Potrebbe avere una carriera ...