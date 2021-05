Simeone | “Mi piacerebbe giocare nell’Atletico o in Premier Figlio d’arte? All’inizio è stato un peso”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Lunga intervista quella rilasciata da Giovannial The Guardian, l’attaccante ha parlato del passato, del presente e del futuro. Ecco le sue parole: “Avevo 13 anni quando mi sono fatto il primo tatuaggio. In teoria dovresti essere maggiorenne, ma ero un tale fan della Champions League che non ho resistito e mi sono tatuato il logo. Mio padre non voleva che lo facessi ma a mia madre spiegai che lo volevo perché la prima volta che segnerò in quella competizione bacerò il tatuaggio. Il mio primo ricordo è di essere in campo, mi sono beccato una gomitata in faccia e mi è caduto un dente. Il primo che ho perso. Avevo circa cinque anni. Da piccolo volevoa centrocampo come mio padre ma fu lui a dirmi diin attacco e di tirare forte, i portieri erano piccoli, le porte grandi. Quando siamo tornati in Argentina la mia ...