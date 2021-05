Sangiovanni stupisce il pubblico di Amici 20: le sue parole sulla finale e su Giulia (Di mercoledì 5 maggio 2021) La ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi sicuramente passerà alla storia. Gli allievi di Amici 20 hanno raccontato un mondo nuovo che nessuno dimenticherà tanto facilmente. È un’edizione dove, oltre alla sana competizione tra i ragazzi, sono venuti fuori temi importanti come l’Amicizia, l’amore, il rispetto e l’accettazione. Ora, a meno di 15 giorni dalla finale, nella famosa casetta di Amici sono rimasti solo in sette e in queste ore la produzione ha chiesto loro di tirare le somme. Ogni artista rimasto in gioco ha dovuto stipulare una classifica sulla sua ipotetica finale a quattro. Il cantante di Amici 20 Sangiovanni, con il suo mondo decisamente unico, è riuscito ancora una volta a stupire i fan del ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) La ventesima edizione didi Maria De Filippi sicuramente passerà alla storia. Gli allievi di20 hanno raccontato un mondo nuovo che nessuno dimenticherà tanto facilmente. È un’edizione dove, oltre alla sana competizione tra i ragazzi, sono venuti fuori temi importanti come l’zia, l’amore, il rispetto e l’accettazione. Ora, a meno di 15 giorni dalla, nella famosa casetta disono rimasti solo in sette e in queste ore la produzione ha chiesto loro di tirare le somme. Ogni artista rimasto in gioco ha dovuto stipulare una classificasua ipoteticaa quattro. Il cantante di20, con il suo mondo decisamente unico, è riuscito ancora una volta a stupire i fan del ...

matusalemmegirl : Ma perchè non mi stupisce affatto che Sangiovanni sia stato salvato per primo come ormai tutte le puntate? #Amici20 - cuciuffo68 : @fabiofabbretti Ha fatto bene ! E mi stupisce e schifa la De Filippi che difende sempre e fa ripetere le canzoni a… -