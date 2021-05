Questo video non è stato girato in Spagna nel 2021, ma in Italia nel 2019 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il 2 maggio 2021 su Facebook è stato pubblicato un video in cui si vede, da una visuale dall’alto, una folla di persone in piazza cantare «Bella Ciao». Le immagini sono accompagnate da un testo, scritto da chi ha pubblicato il video su Facebook, in cui si sostiene che la scena si sarebbe svolta in Spagna. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Il video non è stato girato in Spagna a maggio 2021, durante la pandemia di Covid-19. Le immagini sono state invece girate a piazza Affari, a Milano, il 17 luglio 2019, come si può verificare qui. In quell’occasione circa 5.000 persone si erano radunate per assistere all’anteprima Italiana della terza ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il 2 maggiosu Facebook èpubblicato unin cui si vede, da una visuale dall’alto, una folla di persone in piazza cantare «Bella Ciao». Le immagini sono accompagnate da un testo, scritto da chi ha pubblicato ilsu Facebook, in cui si sostiene che la scena si sarebbe svolta in. Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Ilnon èina maggio, durante la pandemia di Covid-19. Le immagini sono state invece girate a piazza Affari, a Milano, il 17 luglio, come si può verificare qui. In quell’occasione circa 5.000 persone si erano radunate per assistere all’anteprimana della terza ...

