Quanto guadagna Valeria Marini a Supervivientes? Cifra da capogiro (Di mercoledì 5 maggio 2021) Protagonista indiscussa della nuova edizione di Supervivientes, Valeria Marini continua a far parlare di sé. La showgirl italiana, all’interno del cast del reality spagnolo, è di nuovo al centro delle polemiche. Dopo aver convinto alcuni naufraghi a consumare delle uova crude alcune settimane fa facendoli sentire male, la celebrità “stellare” ha attirato, ancora, le antipatie … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 5 maggio 2021) Protagonista indiscussa della nuova edizione dicontinua a far parlare di sé. La showgirl italiana, all’interno del cast del reality spagnolo, è di nuovo al centro delle polemiche. Dopo aver convinto alcuni naufraghi a consumare delle uova crude alcune settimane fa facendoli sentire male, la celebrità “stellare” ha attirato, ancora, le antipatie … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

sportli26181512 : Lo Monaco: 'Mourinho? Per quanto guadagna è scarso': Il dirigente sportivo: 'Adesso serve una rosa all'altezza del… - persemprecalcio : ??? Intervenuto a Radio Punto Nuovo, il dirigente sportivo ex-Catania Pietro Lo Monaco ha commentato il nuovo ingagg… - zazoomblog : “Cifre da pelle d’oca”. Valeria Marini scoperto quanto guadagna all’Isola dei Famosi spagnola - #“Cifre #pelle #d’o… - FrankTaricone : RT @HDblog: Quanti dollari al mese vale un utente per Facebook? - HDblog : Quanti dollari al mese vale un utente per Facebook? -