Pulisic nella storia | è il primo statunitense in finale di Champions

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Christianè ilcalciatorea disputare unadiLeague Christianè ilcalciatorea disputare unadiLeague. L’esterno classe ’98 del Chelsea ha stabilito un traguardo incredibile grazie al successo nel doppio confronto con il Real Madrid. E ora, l’ultimo step contro il Manchester City per fissare un nuovo record. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...reti die Benzema , a Stamford Bridge va in scena il ritorno delle semifinali di Champions League , utile a designare la seconda finalista che incontrerà il Manchester City di Guardiola......1 a 1 con le reti die Benzema , a Stamford Bridge va in scena il ritorno delle semifinali di , utile a designare la seconda finalista che incontrerà il Manchester City di Guardiola...Sarà una finale di Champions League tutta inglese: il Chelsea batte il Real Madrid e vola a Istanbul contro il Manchester City ...Ad una settimana dall'andata di Valdebebas, quando tra Real Madrid e Chelsea finì 1 a 1 con le reti di Pulisic e Benzema, a Stamford Bridge va in scena il ritorno delle semifinali ...