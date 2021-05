Preselettiva Concorso Arpal Puglia | i profili a tempo determinato iniziano il 24 maggio

(Di mercoledì 5 maggio 2021) *aggiornamento del 5/05/2021: Le sessioni di preselezione per idelsi terrà dal 24 al 27al Palaflorio di Bari. Leggi gli avvisi Rinviato lo svolgimento delle prove preselettive delper i. Le date fissate al PalaFlorio di Bari verranno ricalendarizzate (qui l’avviso). Più precisamente: dal 29/03 per 53 Specialisti in sostegno all’inclusione attiva (le convocazioni); dal 7/04 per 88 specialisti in mercato e servizi per il lavoro (le convocazioni); dal 16/04 per 40 Istruttori del mercato del lavoro (le convocazioni). Atteso il nuovo diario anche per i ...

zazoomblog : Concorso Ministero degli Esteri 400 posti: diario preselettiva rinviato a giugno - #Concorso #Ministero #degli… - Angystarb : RT @Pazzo_84: @renatobrunetta @Unibocconi ????...veramente carina questa...peccato che io domani vada a fare concorso, con prova preselettiva… - Pazzo_84 : @renatobrunetta @Unibocconi ????...veramente carina questa...peccato che io domani vada a fare concorso, con prova pr… - dosumma : RT @Nurse24it: ?? Prova preselettiva #concorso 160 #infermieri AO Moscati #Avellino: inizialmente fissata per le giornate dal 4 al 7 maggio… - Nurse24it : ?? Prova preselettiva #concorso 160 #infermieri AO Moscati #Avellino: inizialmente fissata per le giornate dal 4 al… -

Ultime Notizie dalla rete : Preselettiva Concorso

Dopo mesi di stop dovuti all'emergenza sanitaria, nel comune di Coriano sono ripartiti i concorsi per l'assunzione di personale. Nel dettaglio, la provaper ilC amministrativo contabile, svoltasi in remoto: tutti i candidati nelle rispettive abitazioni e la commissione in sede. A presentare la domanda alsono stati in ...Dopo mesi di stop dovuti all'emergenza sanitaria, sono ripartiti i concorsi per l'assunzione di personale del comune di Coriano. La provaper ilC amministrativo contabile si è svolta in remoto: tutti i candidati nelle rispettive abitazioni e la commissione in sede. A presentare la domanda alsono stati in ...Dopo mesi di stop dovuti all’emergenza sanitaria, ripartono i concorsi per l’assunzione di personale del comune di Coriano. La prova preselettiva per il concorso C amministrativo contabile si è svolta ...Dopo mesi di stop dovuti all’emergenza sanitaria, sono ripartiti i concorsi per l’assunzione di personale del comune di Coriano. La prova preselettiva per il concorso C amministrativo contabile si è s ...