Napoli, Bakayoko: la sua permanenza passa per la Champions (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl centrocampista ex Milan e Chelsea Bakayoko dovrebbe lasciare la maglia del Napoli a fine stagione. Il giocatore non sembra aver convinto a pieno ed inoltre si tratterebbe di un grosso esborso economico. Aurelio De Laurentiis ha più volte dichiarato che è intenzionato a attuare una rivoluzione nella rosa. Questa deve partire però solo con alcune cessioni di rilievo come potrebbero essere quelle di Fabian Ruiz o di Koulibaly. D’altro canto però deve anche poter risparmiare sugli ingaggi. Il centrocampista percepisce uno stipendio importante è questa sarebbe la prima causa del suo ritorno al Chelsea. Inoltre Gattuso sta preferendo Demme sulla mediana. Nonostante ciò però Bakayoko riesce sempre a trovare il giusto spazio per dare un apporto importante alla squadra. Tutto però potrebbe cambiare con l’ingresso ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl centrocampista ex Milan e Chelseadovrebbe lasciare la maglia dela fine stagione. Il giocatore non sembra aver convinto a pieno ed inoltre si tratterebbe di un grosso esborso economico. Aurelio De Laurentiis ha più volte dichiarato che è intenzionato a attuare una rivoluzione nella rosa. Questa deve partire però solo con alcune cessioni di rilievo come potrebbero essere quelle di Fabian Ruiz o di Koulibaly. D’altro canto però deve anche poter risparmiare sugli ingaggi. Il centrocampista percepisce uno stipendio importante è questa sarebbe la prima causa del suo ritorno al Chelsea. Inoltre Gattuso sta preferendo Demme sulla mediana. Nonostante ciò peròriesce sempre a trovare il giusto spazio per dare un apporto importante alla squadra. Tutto però potrebbe cambiare con l’ingresso ...

anteprima24 : ** #Napoli, #Bakayoko: la sua permanenza passa per la Champions ** - odiodiclasse : Parliamo di calcio. Se Gattuso dovesse essere cacciato io non ne sarei felice, è un allenatore che ci ha portati a… - NapoliOnly : Analisi post partita Napoli – Cagliari Partita finisce quando arbitro fischia! #NapoliCagliari #SerieA #Osimhen… - mick_napoli_ : @mannychef9 @mzilla03 Il centrale lo devi prendere con qualunque allenatore, stessa cosa per il centrocampista con… - ilsidero : Ogni volta che la notizia di una trattativa tra Sarri e squadra X salta si scatena sul Napoli Twitter il Sarri-Napo… -