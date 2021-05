MotoGP, Fabio Quartararo: “Voglio essere al 100% a Le Mans, l’operazione è andata bene” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il francese Fabio Quartararo è stato operato in Francia, presso l’ospedale CH di Aix en Provence, per risolvere il problema della sindrome compartimentale al braccio destro. Il centauro della Yamaha aveva avvertito un fastidio di non poco conto nel corso dell’ultimo GP di Spagna di MotoGP, mentre guidava la corsa con tranquillità. Una criticità che l’ha costretto a rallentare il proprio ritmo. Di fatto, l’obiettivo per il pilota transalpino sarà quello di essere al via del prossimo round a Le Mans (16 maggio): “Voglio essere al 100% per Le Mans“, le sue prime parole dopo l’intervento. “l’operazione per la sindrome compartimentale è andata bene. Mi sento ancora un po’ addormentato a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il franceseè stato operato in Francia, presso l’ospedale CH di Aix en Provence, per risolvere il problema della sindrome compartimentale al braccio destro. Il centauro della Yamaha aveva avvertito un fastidio di non poco conto nel corso dell’ultimo GP di Spagna di, mentre guidava la corsa con tranquillità. Una criticità che l’ha costretto a rallentare il proprio ritmo. Di fatto, l’obiettivo per il pilota transalpino sarà quello dial via del prossimo round a Le(16 maggio): “alper Le“, le sue prime parole dopo l’intervento. “per la sindrome compartimentale è. Mi sento ancora un po’ addormentato a ...

