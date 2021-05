Meghan Markle ricoverata: voci di parto prematuro dagli Usa, la situazione (Di mercoledì 5 maggio 2021) News La duchessa di Sussex in ospedale: non è stata esclusa l’ipotesi del parto prematuro Pubblicato su 4 Maggio 2021 Meghan Markle è stata avvistata all’ospedale di Santa Barbara, in California (Stati Uniti d’America) e sarebbe stata ricoverata, come riferiscono fonti provenienti dagli States. La moglie del Principe Harry, il cui parto è previsto a metà giugno, potrebbe dare alla luce la figlia che porta in grembo con largo anticipo, fanno sempre sapere dagli Usa. Per ora la notizia relativa al ricovero dell’ex star di Suits non è stata né confermata né smentita. Quel che pare certo è che Meghan è stata adocchiata in ospedale il 23 aprile (e non si sa se sia uscita). Nel frattempo si rincorrono le ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 5 maggio 2021) News La duchessa di Sussex in ospedale: non è stata esclusa l’ipotesi delPubblicato su 4 Maggio 2021è stata avvistata all’ospedale di Santa Barbara, in California (Stati Uniti d’America) e sarebbe stata, come riferiscono fonti provenientiStates. La moglie del Principe Harry, il cuiè previsto a metà giugno, potrebbe dare alla luce la figlia che porta in grembo con largo anticipo, fanno sempre sapereUsa. Per ora la notizia relativa al ricovero dell’ex star di Suits non è stata né confermata né smentita. Quel che pare certo è cheè stata adocchiata in ospedale il 23 aprile (e non si sa se sia uscita). Nel frattempo si rincorrono le ...

