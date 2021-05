Masters 1000 Madrid 2021 | programma | orari e ordine di gioco di giovedì 6 maggio con Berrettini

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il, glie l’didella giornata didel torneodi. Presente Matteo, unico italiano rimasto nel torneo, che affronterà l’argentino Delbonis nell’ultimo match innell’Arantxa Sanchez Stadium. Sullo stesso campo, saranno Karatsev e Bublik ad aprire le danze. Di seguito, quindi, ilcompleto. MANOLO SANTANA STADIUM dalle 11:00 Thiem vs De Minaur a seguire Barty vs Badosa a seguire Nadal vs Popyrin a seguire Evans vs Zverev a seguire Pavlyuchenkova vs Sabalenka OR Mertens ARANTXA SANCHEZ STADIUM dalle 11:00 Karatsev vs Bublik a seguire Garin vs Medvedev a seguire Bautista Agut ...

Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del "Mutua Madrid Open", quartostagionale, dotato di un montepremi di 2.614.465 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. Dopo aver sconfitto all'esordio l'argentino ...... eliminato 6 - 1, 6 - 2 nel giorno del suo diciottesimo compleanno, match con cui il numero 2 del mondo ha iniziato ila Madrid. Per concedersi il diritto di competere con il re assoluto ...The 120th-ranked Alcaraz was coming off his first victory at a Masters 1000 event and had called the match against his idol a “dream come true.” He has been touted by many as the successor to the ...Masters 1000 Madrid 2021: il programma, gli orari e l'ordine di gioco della giornata di mercoledì 5 maggio con l'azzurro Matteo Berrettini tra i protagonisti ...