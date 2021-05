M5s, Conte rinviato a data da destinarsi. Il tribunale stoppa l'ex premier (Di mercoledì 5 maggio 2021) La strada dell’ex premier Giuseppe Conte verso la guida del Movimento 5 Stelle si complica e la sua elezione slitta a data da destinarsi. Si parla di storie legali, difficili da sbrogliare anche per l’avvocato del popolo. L’ultimo ostacolo è stato posto dal tribunale di Cagliari che ha respinto il ricorso presentato dal capo politico Vito Crimi contro la nomina di un curatore speciale. Ciò significa che il reggente Crimi non può definirsi rappresentante legale grillino e resta invece in carica, come curatore speciale, l’avvocato Silvio De Murtas, scelto da tribunale di Cagliari quando ha respinto l’espulsione da M5s della consigliera regionale sarda Carla Cuccu. Al di là degli aspetti tecnici, essenziali per capire la vicenda, la decisioni di oggi ha ripercussioni enormi all’interno ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) La strada dell’exGiuseppeverso la guida del Movimento 5 Stelle si complica e la sua elezione slitta ada. Si parla di storie legali, difficili da sbrogliare anche per l’avvocato del popolo. L’ultimo ostacolo è stato posto daldi Cagliari che ha respinto il ricorso presentato dal capo politico Vito Crimi contro la nomina di un curatore speciale. Ciò significa che il reggente Crimi non può definirsi rappresentante legale grillino e resta invece in carica, come curatore speciale, l’avvocato Silvio De Murtas, scelto dadi Cagliari quando ha respinto l’espulsione da M5s della consigliera regionale sarda Carla Cuccu. Al di là degli aspetti tecnici, essenziali per capire la vicenda, la decisioni di oggi ha ripercussioni enormi all’interno ...

fattoquotidiano : La decisione dei giudici di Cagliari sul ruolo di Vito Crimi aggiunge un ostacolo all'investitura di Conte come lea… - davidefaraone : #Fedez: indecente censurarlo. La governance Rai va azzerata. #Rai: quella governance ha un nome e un cognome, Gius… - lucianonobili : Le nomine le ha fatte il governo Conte 1 M5S/Lega. E noi abbiamo sempre chiesto di cambiarle. Prima di dare lezionc… - ViolaRemedi : RT @soniabetz1: loro nn si scandalizzano per queste cose, a meno che nn si tratti di Conte e m5s - vinnix63 : RT @fattoquotidiano: La decisione dei giudici di Cagliari sul ruolo di Vito Crimi aggiunge un ostacolo all'investitura di Conte come leader… -