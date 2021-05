L’uomo perde la moglie per via del cancro. Per non farla dimenticare alla figlia fa qualcosa di straordinario (Di mercoledì 5 maggio 2021) La perdita di una persona cara lascia un vuoto incolmabile nel nostro cuore, soprattutto quando si tratta di una mamma, o di un figlio; per fortuna oggi il ricordo di una foto o di un video mantiene viva la memoria del caro estinto e la sua immagine impressa nella nostra mente. La storia di Ben e Ali La storia emozionante che vogliamo raccontarvi oggi è quella della famiglia di Ali Nunery, un’insegnante dell’Ohio che nel 2011, a soli 31 anni, è morta a causa di una rara forma di cancro ai polmoni, lasciando suo marito Ben e una figlia di 1 anno di nome Olivia. Un paio di anni dopo Ben decide di fare qualcosa di straordinario per commemorare la memoria della cara moglie scomparsa, allestendo un set fotografico che funge sia da pietra di paragone con il passato che da promemoria di come la ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 5 maggio 2021) La perdita di una persona cara lascia un vuoto incolmabile nel nostro cuore, soprattutto quando si tratta di una mamma, o di un figlio; per fortuna oggi il ricordo di una foto o di un video mantiene viva la memoria del caro estinto e la sua immagine impressa nella nostra mente. La storia di Ben e Ali La storia emozionante che vogliamo raccontarvi oggi è quella della famiglia di Ali Nunery, un’insegnante dell’Ohio che nel 2011, a soli 31 anni, è morta a causa di una rara forma diai polmoni, lasciando suo marito Ben e unadi 1 anno di nome Olivia. Un paio di anni dopo Ben decide di farediper commemorare la memoria della carascomparsa, allestendo un set fotografico che funge sia da pietra di paragone con il passato che da promemoria di come la ...

