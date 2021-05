Luana, trascinata nel macchinario: mancavano due importanti dispositivi di sicurezza (Di mercoledì 5 maggio 2021) Luana D’Orazio è morta ad appena 22 anni impigliata in un macchinario che a detta dei colleghi era sicuro. La morte di Luana D’Orazio, 22enne con un figlio che lavorava da circa un anno in una fabbrica tessile del luogo, ha sconvolto Prato. Oltre alla tragedia umana infatti, alcuni dei colleghi non riescono proprio L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 5 maggio 2021)D’Orazio è morta ad appena 22 anni impigliata in unche a detta dei colleghi era sicuro. La morte diD’Orazio, 22enne con un figlio che lavorava da circa un anno in una fabbrica tessile del luogo, ha sconvolto Prato. Oltre alla tragedia umana infatti, alcuni dei colleghi non riescono proprio L'articolo proviene da Leggilo.org.

AnnaCorsaroAdv : RT @noitre32: Luana muore sul lavoro a 22 anni trascinata da un rullo e schiacciata in un macchinario: era mamma di una bambina https://t.c… - tinas48 : Prato: trascinata dal rullo negli ingranaggi di un macchinario, Luana muore in fabbrica a 22 anni - Claudio26520120 : RT @noitre32: Luana muore sul lavoro a 22 anni trascinata da un rullo e schiacciata in un macchinario: era mamma di una bambina https://t.c… - CORDESCOM : RT @noitre32: Luana muore sul lavoro a 22 anni trascinata da un rullo e schiacciata in un macchinario: era mamma di una bambina https://t.c… - GiovanniTarchi : RT @noitre32: Luana muore sul lavoro a 22 anni trascinata da un rullo e schiacciata in un macchinario: era mamma di una bambina https://t.c… -