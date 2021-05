L'attrice Mirren elogia Zalone: 'Felice per il grande successo di 'La Vacinada'' (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il videoclip ideato da Checco Zalone, con la partecipazione straordinaria dell'attrice Helen Mirren, ha avuto milioni di visualizzazioni sul web in poche ore. "La Vacinada" tra il serio e il faceto e ... Leggi su globalist (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il videoclip ideato da Checco, con la partecipazione straordinaria dell'Helen, ha avuto milioni di visualizzazioni sul web in poche ore. "La" tra il serio e il faceto e ...

RaiNews : Musica, sole, Salento.L'ironia di Luca Medici, in arte Checco #Zalone e un premio Oscar, l'attrice Helen #Mirren. E… - tittimaestra : RT @globalistIT: - globalistIT : - MsVale14 : RT @vogue_italia: Helen Mirren con molta ironia si è prestata a interpretare 'La Vacinada' nel nuovo video di Checco Zalone. Ma per noi res… - sonia9mari : «Adoro Checco Zalone». Come è nato il video con l’attrice premio Oscar, Helen Mirren -