La guerra dei testi sull'omofobia. Oggi la proposta Lega-FI (Di mercoledì 5 maggio 2021) Calma, gesso e un passo alla volta. Il Pd frena i 5 Stelle, che hanno raccolto le 33 firme necessarie per portare subito il testo del ddl Zan in aula, dribblando la commissione. Sarebbe una forzatura, in assenza di un vero ostruzionismo e senza neppure aver provato ad avviare la discussione in commissione. Ma sarebbe soprattutto una mossa perdente. Nell'aula del Senato, senza relatore e senza testo base, arriverebbero infatti tutti e cinque i progetti di legge contro l'omofobia: il … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : guerra dei Terroristi arrestati in Francia, l'udienza a Parigi. Petrella: "Vittime già risarcite" E ancora, "la mia generazione è nata pochi anni dopo la guerra, c'è stato un passaggio di testimone ... c'è quello di Enrico Galvaligi, generale dei carabinieri ed ex partigiano. "Ho fatto 10 anni di ...

Giulia e Silvia Provvedi a Blasting News: 'Il singolo di quest'estate sarà provocatorio' ...News ha contattato le due sorelle per un'intervista nella quale parlare della loro carriera e dei ... se guardiamo indietro di un anno nessuno si sarebbe mai immaginato di combattere questa guerra a ...

Fine della guerra dei mari in Sardegna: c’è l’accordo tra compagnie La Nuova Sardegna Stalin non era russo, ma georgiano Hitler non era tedesco, ma austriaco Stalin non era russo, ma georgiano Napoleone non era francese, ma italiano (la Corsica era italiana quando Napoleone b**U**onaparte nacque) I ...

Ivana Spagna: «Quelle vittorie sfiorate a Sanremo con Ron e Masini» In occasione dell'uscita di "Have you ever seen the rain" abbiamo chiacchierato con Ivana Spagna: i suoi anni ottanta, Easy Lady, Call Me, Sanremo e la vita di oggi in cui sogna di costruire un rifugi ...

