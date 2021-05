Il ristorante di sushi Yum Yum sbarca anche a Osimo

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Sarà la città dia ospitare il nuovodia marchio YumYum. L’apertura in via Cinque Torri, 4, prevista negli ultimi giorni di maggio, darà agli abitanti della città la possibilità di degustare cucina giapponese e fusion ricercata, dai sapori unconventional. La proposta divarierà dai piatti tipici, come nigiri e uramaki, a pietanze innovative create da chef preparati e sempre aggiornati sulle novità del momento. Per chi volesse, inoltre, sarà possibilesperimentare i gusti e i sapori delle altre prelibatezze asiatiche. Inoltre, ilpresenterà un’offerta veg e vegan per venire incontro alle esigenze di coloro che hanno deciso di adottare questa filosofia alimentare. Nella preparazione dei piatti saranno utilizzate unicamente materie ...

Già founder e socio dal 2020 del Jungle Club a Lugano e del VentinoveBar e Ventinove- il pilota abruzzese investe sempre di più sul settore ho.re.ca posizionandosi sul mercato ...... a giugno 2021, due nuove attività che nelle previsioni porteranno oltre 50 posti di lavoro: una dedicata al 'contemporaneo e italiano' (dal nome 'Crudo') e un pub - birreria -(...In arrivo un sushi e una birreria, attività che garantiranno un impiego per cinquanta persone. Il sindaco: "Riqualifichiamo via del Lavoro" ...La difficile ripartenza. I tavoli all’esterno non sono sufficienti per far girare gli affari. Oltre al danno la beffa: ordinano al telefono 120 euro di sushi, ma nome e indirizzo erano falsi ...