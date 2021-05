Il M5s non ha più un capo: altra grana per Conte (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Corte d'appello di Cagliari respinge il ricorso di Vito Crimi. Si allungano i tempi per nominare l'ex premier nuovo leader dei 5 Stelle: "Siamo allo sbando, bisogna azzerare tutto" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Corte d'appello di Cagliari respinge il ricorso di Vito Crimi. Si allungano i tempi per nominare l'ex premier nuovo leader dei 5 Stelle: "Siamo allo sbando, bisogna azzerare tutto"

