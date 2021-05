“Ha sbagliato a dire di uccidermi” Barbara d’Urso si schiera e questo non è piaciuto ai Vip. Cos’è successo. (Di mercoledì 5 maggio 2021) In questi giorni il “Caso Fedez” è sulla bocca di tutti, le accuse di censura lanciate alla Rai dal palco del concerto del Primo Maggio si sentono ancora. Nel suo monologo il rapper si è apertamente schierato in favore del ddl Zan, il disegno di legge che ha come obiettivo quello di combattere la discriminazione basata su genere, sesso, disabilità e orientamento sessuale. Fedez si è scagliato contro alcuni esponenti della Lega che hanno espresso frasi omofobe indegne di un paese come il nostro. Ma non finisce qui, il cantante ha poi portato la sua polemica contro la TV di Stato: È la prima volta che mi succede di dover sottoporre il testo di un mio intervento ad approvazione politica. Ho dovuto lottare un pochino, ma alla fine mi hanno dato il permesso di esprimermi liberamente. Dopo che Rai3 ha respinto l’accusa di censura preventiva, Fedez pubblica un ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 5 maggio 2021) In questi giorni il “Caso Fedez” è sulla bocca di tutti, le accuse di censura lanciate alla Rai dal palco del concerto del Primo Maggio si sentono ancora. Nel suo monologo il rapper si è apertamenteto in favore del ddl Zan, il disegno di legge che ha come obiettivo quello di combattere la discriminazione basata su genere, sesso, disabilità e orientamento sessuale. Fedez si è scagliato contro alcuni esponenti della Lega che hanno espresso frasi omofobe indegne di un paese come il nostro. Ma non finisce qui, il cantante ha poi portato la sua polemica contro la TV di Stato: È la prima volta che mi succede di dover sottoporre il testo di un mio intervento ad approvazione politica. Ho dovuto lottare un pochino, ma alla fine mi hanno dato il permesso di esprimermi liberamente. Dopo che Rai3 ha respinto l’accusa di censura preventiva, Fedez pubblica un ...

