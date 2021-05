Franco Di Mare furioso, le sue dichiarazioni in vigilanza Rai contro le accuse fatte da Fedez (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si è tenuto l’incontro tra Franco Di Mare, direttore di Rai 3, e i vertici della commissione vigilanza per chiarire su quanto accaduto durante il concertone del Primo maggio. Lo scorso sabato, dal palco, Fedez ha accusato la Rai di censura affermando che qualcuno a i vertici gli aveva chiesto di modificare il suo intervento. Di contro, la Rai ha ribattuto che nessuno ha mai fatto una richiesta del genere, ma a buttare ulteriore benzina sul fuoco è stato ancora una volta Fedez, che ha pubblicato il contenuto della telefonata incriminata. Un “incidente” che ha portato alla convocazione di Franco Di Mare in vigilanza Rai per chiarire; nel mirino c’è soprattutto la vice-direttrice di Rai3 Ilaria Capitani. Le ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 5 maggio 2021) Si è tenuto l’intraDi, direttore di Rai 3, e i vertici della commissioneper chiarire su quanto accaduto durante il concertone del Primo maggio. Lo scorso sabato, dal palco,ha accusato la Rai di censura affermando che qualcuno a i vertici gli aveva chiesto di modificare il suo intervento. Di, la Rai ha ribattuto che nessuno ha mai fatto una richiesta del genere, ma a buttare ulteriore benzina sul fuoco è stato ancora una volta, che ha pubblicato il contenuto della telefonata incriminata. Un “incidente” che ha portato alla convocazione diDiinRai per chiarire; nel mirino c’è soprattutto la vice-direttrice di Rai3 Ilaria Capitani. Le ...

