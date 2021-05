Fortnite si aggiorna con modifiche e migliorie

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Nella giornata di ieri Epic Games ha rilasciato un nuovomento per, il quale contrariamente a quelli a cui siete abituati, non aggiunge nuovi oggetti cosmetici, incarichi, modalità o altro, ma si limita a risolvere alcuni problemi ed apportare dei cambiamenti. Nuovomento per: Cosa cambia? In sintesi l’mento si limita al seguente changelog: Risolto il bug che impediva di raccogliere l’Arco Esplosivo di Raz Rimosso lo stile incompleto per Tsuki Risolti problemi legati alla stabilità ed alcuni oggetti cosmetici Reintrodotta la modalità Laboratorio della Battaglia Reintrodotte le armi Shotgun Tattico e Fucile di Fanteria Incrementato del 50% il numero di parti meccaniche ottenute dalle auto Migliorata la probabilità di ottenere loot dai punti di ...

