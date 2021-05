Festa Inter, Chris Hemsworth ironizza: “Grazie ai tifosi per il sostegno” (Di mercoledì 5 maggio 2021) I tifosi dell’Inter che festeggiano lo scudetto a Milano sotto il cartellone pubblicitario di Chris Hemsworth. L’immagine è stata condivisa su Instagram dalla star di Thor che ha commentato ironicamente: “I miei sinceri ringraziamenti a tutti i tifosi tifosi dell’Inter che si sono presentati a sostenere la mia presenza sul cartellone pubblicitario di Hugo Boss”. Nello specifico l’immagine lo ritrae sullo sfondo, con i tifosi nerazzurri rivolti verso la sua gigantografia mentre intonano cori dedicati alla loro squadra del cuore, la vittoria del loro primo titolo di Serie A dal 2010. La star dell’Universo Marvel ha continuato: “Pensavo che stessero festeggiando la loro recente vittoria, ma quelli più vicini a me di cui mi fido mi dicono che erano lì ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Idell’che festeggiano lo scudetto a Milano sotto il cartellone pubblicitario di. L’immagine è stata condivisa su Instagram dalla star di Thor che ha commentato ironicamente: “I miei sinceri ringraziamenti a tutti idell’che si sono presentati a sostenere la mia presenza sul cartellone pubblicitario di Hugo Boss”. Nello specifico l’immagine lo ritrae sullo sfondo, con inerazzurri rivolti verso la sua gigantografia mentre intonano cori dedicati alla loro squadra del cuore, la vittoria del loro primo titolo di Serie A dal 2010. La star dell’Universo Marvel ha continuato: “Pensavo che stessero festeggiando la loro recente vittoria, ma quelli più vicini a me di cui mi fido mi dicono che erano lì ...

