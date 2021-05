F1, GP Spagna 2021: numeri, statistiche, curiosità. Lewis Hamilton punta al 6° successo per eguagliare Michael Schumacher (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non c’è pausa per il Mondiale di Formula Uno che, come accadeva tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, nel 2021 sta vivendo una sorta di double header nella penisola iberica. Infatti, dopo il Gran Premio di Portogallo disputato domenica scorsa, questa settimana andrà in scena il 51° Gran Premio di Spagna con valenza iridata. In questo 2021 l’evento festeggia il 70° anniversario del proprio ingresso nel calendario della massima categoria automobilistica. Infatti, la prima edizione valida per il Mondiale si disputa nel lontano 1951. Cionondimeno, il GP “trova pace” solo dal 1991, in quanto in precedenza cambia più volte sede, dovendo affrontare anche periodi di “esilio” forzato. La prova iridata inaugurale si tiene proprio a Barcellona. Non certo nell’autodromo attuale (che non esisteva ancora), bensì sul circuito cittadino ... Leggi su oasport (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non c’è pausa per il Mondiale di Formula Uno che, come accadeva tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, nelsta vivendo una sorta di double header nella penisola iberica. Infatti, dopo il Gran Premio di Portogallo disputato domenica scorsa, questa settimana andrà in scena il 51° Gran Premio dicon valenza iridata. In questol’evento festeggia il 70° anniversario del proprio ingresso nel calendario della massima categoria automobilistica. Infatti, la prima edizione valida per il Mondiale si disputa nel lontano 1951. Cionondimeno, il GP “trova pace” solo dal 1991, in quanto in precedenza cambia più volte sede, dovendo affrontare anche periodi di “esilio” forzato. La prova iridata inaugurale si tiene proprio a Barcellona. Non certo nell’autodromo attuale (che non esisteva ancora), bensì sul circuito cittadino ...

