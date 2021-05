«Each Time you Break my heart» di Nick Kamen, il testo e il vero significato (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nel giorno in cui Nick Kamen ci ha lasciato, vogliamo ripercorrere la hit che lo ha reso famoso 35 anni fa, Each Time you Break my heart. «Each Time you Break my heart», il videoclip e la storia Il brano era semplice e orecchiabile e molto lo si doveva a come era nato: scritto da Madonna in persona doveva inizialmente far parte del disco True Blue, scartato durante la lavorazione, uscì invece prodotto dal suo ex boyfriend Stephen Bray per il modello, un giovane in cui la pop star aveva visto qualcosa folgorata come tutti dalla pubblicità dei Levi's 501 in cui si spogliava nel bel mezzo di una lavanderia a gettoni primi Anni 60 (dopo essersi già fatto notare sulla copertina della rivista The Face nel 1984). Il singolo ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nel giorno in cuici ha lasciato, vogliamo ripercorrere la hit che lo ha reso famoso 35 anni fa,youmy. «youmy», il videoclip e la storia Il brano era semplice e orecchiabile e molto lo si doveva a come era nato: scritto da Madonna in persona doveva inizialmente far parte del disco True Blue, scartato durante la lavorazione, uscì invece prodotto dal suo ex boyfriend Stephen Bray per il modello, un giovane in cui la pop star aveva visto qualcosa folgorata come tutti dalla pubblicità dei Levi's 501 in cui si spogliava nel bel mezzo di una lavanderia a gettoni primi Anni 60 (dopo essersi già fatto notare sulla copertina della rivista The Face nel 1984). Il singolo ...

