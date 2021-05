Di Maria espulso | maxi stangata in arrivo per l’argentino del PSG

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Angel Dirischia una squalifica di tre giornate per aver colpito Fernandinho durante Manchester City PSG Angel Dirischia una squalifica di tre giornate per aver colpito Fernandinho durante il match di Champions League tra Manchester City e PSG. Il fuoriclasse argentino, in una fase concitata della sfida, ha rifilato un violento pestone ai danni del centrocampista brasiliano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA FRANCIA - PSG, Di Maria espulso contro il City, lascia il campo ma insulta Fernandinho - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALLA FRANCIA - PSG, Di Maria espulso contro il City, lascia il campo ma insulta Fernandinho - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALLA FRANCIA - PSG, Di Maria espulso contro il City, lascia il campo ma insulta Fernandinho - apetrazzuolo : DALLA FRANCIA - PSG, Di Maria espulso contro il City, lascia il campo ma insulta Fernandinho - napolimagazine : DALLA FRANCIA - PSG, Di Maria espulso contro il City, lascia il campo ma insulta Fernandinho -

Ultime Notizie dalla rete : Maria espulso

Nel provvedimento di nove pagine, firmato dalla PresidenteMura, la Corte, nel respingere il ... Se lo chiede, su Facebook, il deputato Alessio Villarosa -dal M5S per non aver votato la ...Nel provvedimento di nove pagine, firmato dalla PresidenteMura, la Corte, nel respingere il ... Se lo chiede, su Facebook, il deputato Alessio Villarosa -dal M5S per non aver votato la ...Arsene Wenger ha contestato la decisione dell’arbitro Kuipers, che ieri ha espulso Di Maria per un fallo di reazione su Fernandinho. L’ex manager dell’Arsenal ha affermato a beIN SPORTS che anche il b ...Angel Di Maria ha perso letteralmente la testa nel corso della partita contro il Manchester City: pestone, insulti all'avversario e ovvia espulsione.