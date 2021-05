Ddl Zan, sento certe critiche apocalittiche e ho un déjà vu dei tempi delle unioni civili (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ne L’eroe dai mille volti, Joseph Campbell dimostra la ricorsività dei miti nella nostra cultura. L’autore cerca di ricostruire il mito primigenio, l’archetipo, da cui discendono tutte le varianti successive. E in effetti, la sola memoria scolastica ci riporta alle figure del fratricida che mette in moto gli eventi (è il caso di Caino e Abele, così come di Romolo e Remo) o del bambino “salvifico”, prima abbandonato, poi destinato a salvare i suoi pari (Zeus, Mosé). Anche per la narrazione della questione Lgbt+ troviamo alcuni temi ricorrenti, tirati in ballo quando si deve legiferare a favore della comunità arcobaleno. Sarà interessante indagarne alcuni. Soprattutto sulla legge Zan contro cui si sono mossi non solo i soliti noti – associazioni e partiti ostili al progresso civile – ma anche un non inaspettato drappello di militanti del mondo del femminismo e della stessa galassia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ne L’eroe dai mille volti, Joseph Campbell dimostra la ricorsività dei miti nella nostra cultura. L’autore cerca di ricostruire il mito primigenio, l’archetipo, da cui discendono tutte le varianti successive. E in effetti, la sola memoria scolastica ci riporta alle figure del fratricida che mette in moto gli eventi (è il caso di Caino e Abele, così come di Romolo e Remo) o del bambino “salvifico”, prima abbandonato, poi destinato a salvare i suoi pari (Zeus, Mosé). Anche per la narrazione della questione Lgbt+ troviamo alcuni temi ricorrenti, tirati in ballo quando si deve legiferare a favore della comunità arcobaleno. Sarà interessante indagarne alcuni. Soprattutto sulla legge Zan contro cui si sono mossi non solo i soliti noti – associazioni e partiti ostili al progresso civile – ma anche un non inaspettato drappello di militanti del mondo del femminismo e della stessa galassia ...

NicolaPorro : I 3 lati oscuri del #ddlZan, illustrati in modo facile facile. Li capirebbe anche un 'comunista col Rolex'. E… - LegaSalvini : Stefania Pucciarelli, sottosegretario alla Difesa: ''È assordante il silenzio della sinistra sulle minacce di morte… - marattin : L’argomento più forte usato da coloro che si oppongono al DDL Zan è che non ci sarebbe bisogno dell’aggiunta delle… - lupodelta : RT @CastaldiniCPI: Tra chiusure, coprifuoco e ddl Zan, c’è un Italia che non si arrende e scende in piazza per difendere la propria storia… - Marte7983 : RT @ZanAlessandro: Apprendo che @matteosalvinimi vuole presentare un testo alternativo al #DDLZan. Ma ha cambiato idea? Non aveva altre pri… -