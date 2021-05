CucinoSano come gesto d’amore

Leggi su distantimaunite

(Di mercoledì 5 maggio 2021)è uno stile di vita per persone positive…che amano cucinare perché amano condividere. Rossana Dian Perdersi e poi ritrovarsi. Toccare il fondo e poi risalire. Grazie alla cucina. E all’amore per i propri cani. Rossana Dian non è una chef. Ma è una donna che detta legge ai fornelli in tema di piatti salutari. Che fanno bene al palato cosìalla vista. Con un gusto che coniuga sapore ed estetica, genuinità e raffinatezza.La mia cucina si può definire “una cucina di stagione italiana”. Quello che ho voluto fare conè stato semplicemente valorizzare una materia prima meravigliosa e nobilequella che abbiamo in Italia. Semplicemente ho voluto metterla nel piatto così com’era. Fantasia e creatività al potere, per portare in tavola un piatto bello da ...