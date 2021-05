Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Giovedì 6 Maggio 2021 (Di giovedì 6 maggio 2021) Ariete presto arriverà un momento particolarmente intenso per le emozioni e per le questioni sentimentali. Cancro il Giovedì sarà importante per vivere al massimo i rapporti personali e di coppia prima che le stelle cambino posizione. Sagittario attenzione soprattutto se lavorate in gruppo perché i rapporti potrebbero non essere dei migliori per oggi. Ecco le Leggi su periodicodaily (Di giovedì 6 maggio 2021) Ariete presto arriverà un momento particolarmente intenso per le emozioni e per le questioni sentimentali. Cancro ilsarà importante per vivere al massimo i rapporti personali e di coppia prima che lecambino posizione. Sagittario attenzione soprattutto se lavorate in gruppo perché i rapporti potrebbero non essere dei migliori per oggi. Ecco le

lucianonobili : BOOM! (2) Ma come fa la “cittadina curiosa”, che secondo #Reportrai3 avrebbe casualmente filmato, a distanza, in au… - galeazzobignami : A me pare tutto surreale. Uno che vuole andare in TV in spazi pagati coi soldi pubblici di tutti noi ad attaccare… - guyfawkes2_0 : Non è una sperimentazione!! Sanno benissimo cosa stanno facendo vogliono ridurre la popolazione lo dicono in contin… - marino29b : RT @GarauSilvana: Scuse per cosa? Per aver reso pubblica la telefonata dove a #Fedez dicono che bisogna seguire il sistema? Ma questa gente… - Senescenza1 : @OrizzontiI @kum____0 Nelle società più avanzate dicono che si faccia la stessa cosa con i cani. -