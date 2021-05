Concertone del 1 Maggio | Di Mare | Da Fedez una manipolazione Mai chiesto il testo Ci aspettiamo delle scuse

NicolaPorro : ?? Col #ddlZan vietato criticare l'utero in affitto, i sindaci zelanti vogliono proibirci la birretta, la tragedia d… - LegaSalvini : FEDEZ PALADINO DEI DIRITTI CIVILI, MA “DIMENTICA” SEMPRE I LAVORATORI DI AMAZON 'Visto che Fedez ha deciso di inte… - NicolaPorro : Dal palco del concertone c’è una cosa che Fedez si è dimenticato di dire, o forse non ha detto volutamente. Eccola… - Monica24675734 : RT @ChiodiDonatella: '#CARABINIERI E #MILITARI INFAMI E FIGLI DI CANI': #FEDEZ, COM'È 'STA COSA? Canticchiava così l'anima bella del #conc… - zazoomblog : Fedez-Rai3 Di Mare sulle polemiche del Concertone: «Mai chiesto il testo nessuna censura» - #Fedez-Rai3 #sulle… -

Ultime Notizie dalla rete : Concertone del

Il direttore di Rai3 Franco Di Mare ha parlato in audizione in Commissione di Vigilanza sul caso Fedez, dopo le polemiche seguite alla presenzarapper sul palcoPrimo Maggio. Di Mare ha negato la presunta censura, affermando che la Rai non ha responsabilità diretta sull'organizzazione e i contenuti dell'evento e che si aspetta le scuse da ..."La Rai, nel casoPrimo Maggio, fa un acquisto di ripresa per un evento e non ha alcuna responsabilità diretta su quanto avviene in quel luogo. Le scelte editoriali di chi produce l'evento non ...Così Franco Di Mare, direttore di Rai Tre durante la sua audizione in Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sul caso Fedez per il Concertone del ...Il direttore di Rai3 Franco di Mare è intervenuto in Commissione di Vigilanza per chiarire la polemica che s'è creata a seguito delle dichiarazioni di Fedez che denunciava ...