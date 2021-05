Commemorazione neofascista di Ramelli, polemiche per il video e lo sdegno sta facendo il giro dei social (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il 29 aprile il presidio per ricordare l’attivista del Fronte della Gioventù ucciso nel capoluogo lombardo 46 anni fa ha attirato molti manifestanti, tra loro anche i parlamentari ed europarlamentari Carlo Fidanza e Paola Frassinetti (FdI), Massimiliano Bastoni (Lega). Leggi su repubblica (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il 29 aprile il presidio per ricordare l’attivista del Fronte della Gioventù ucciso nel capoluogo lombardo 46 anni fa ha attirato molti manifestanti, tra loro anche i parlamentari ed europarlamentari Carlo Fidanza e Paola Frassinetti (FdI), Massimiliano Bastoni (Lega).

