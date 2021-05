Chi è Beppe Carletti? Età, carriera e vita privata del tastierista de ‘I Nomadi’ (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ecco chi è Beppe Carletti – età – carriera e vita privata del tastierista de ‘I Nomadi’ Beppe Carletti è il tastierista e co-fondatore della famosa band musicale I Nomadi. Il noto tastierista è nato il 12 agosto 1946 a Novi di Modena, in Emilia-Romagna. Insieme ad Augusto Daolio ha fondato nel 1963 la band I Nomadi. Con le loro canzoni hanno fatto la storia della musica in passato. Tantissimo è il successo che hanno conquistato. Nei primi anni Settanta ha inciso due 45 giri come solista con lo pseudonimo di Nemo. Il suo primo album da solista, L’altra metà dell’anima, è uscito nel 2011. Oltre ad essere molto famoso e amato nel mondo della musica, Beppe ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 5 maggio 2021) Ecco chi è– età –delde ‘Iè ile co-fondatore della famosa band musicale I Nomadi. Il notoè nato il 12 agosto 1946 a Novi di Modena, in Emilia-Romagna. Insieme ad Augusto Daolio ha fondato nel 1963 la band I Nomadi. Con le loro canzoni hanno fatto la storia della musica in passato. Tantissimo è il successo che hanno conquistato. Nei primi anni Settanta ha inciso due 45 giri come solista con lo pseudonimo di Nemo. Il suo primo album da solista, L’altra metà dell’anima, è uscito nel 2011. Oltre ad essere molto famoso e amato nel mondo della musica,...

