Champions | Chelsea-Real 2-0 e blues in finale col City

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) – Ilbatte ilMadrid 2-0 nella semidi ritorno diLeague e si qualifica per la. Il 29 maggio, nella sfida tutta inglese, affronterà il Manchester. Ieliminano i blancos nel doppio confronto, imponendosi in casa dopo l’1-1 del match d’andata. Allo Stamford Bridge, i londinesi sbloccano il risultato con Werner, che supera l’uscita di Courtois con un morbido pallonetto. Sfera sulla traversa, comodo tap-in di testa: 1-0. Il raddoppio arriva all’85’. Kanté ruba l’ennesimo pallone e innesca Pulisic: l’americano perde il tempo per la conclusione, ma riesce a trovare Mount che deve solo spingere in rete la palla del 2-0. Game over ein. L'articolo proviene da ...

Così Thomas Tuchel, per il secondo anno consecutivo in finale di Champions League grazie al successo del suo Chelsea per 2 - 0 sul Real Madrid. "Questo è un club vincente, sono felice di aver ..." Per Thomas Tuchel c'è subito la possibilità di riscattare con il suo Chelsea la finale di Champions persa l'anno scorso, quando allenava il Psg. "Ma non è una rivincita personale, sono molto grato di tutte le cose che sto ricevendo dal calcio, pur non essendo stato ..." Curiosa statistica riguardante Marcos Alonso, terzino ex Fiorentina, fresco di conquista della finale di Champions League con il Chelsea grazie al 2-0 di questa sera contro il Real Madrid. Lo spagnolo ...