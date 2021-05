Cementir torna in utile nel primo trimestre | conferma target 2021

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) – Ildisi è chiuso con ricavi delle vendite pari a 300,5 milioni di euro, aumentati del 12,6% rispetto ai 266,9 milioni deldel 2020. Il Margine operativo lordo si è attestato a 48,1 milioni in crescita del 49,4% rispetto ai 32,2 milioni di Euro del2020 a seguito dei migliori risultati realizzati in Belgio, Turchia, Danimarca e, in misura minore, in Asia Pacifico ed in Egitto. Il risultato operativo, tenuto conto di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per 27 milioni di euro è stato pari a 21 milioni di Euro rispetto ai 5,1 milioni di Euro del 2020. L’ante imposte è stato di 15,6 milioni di Euro che si confronta con una perdita di 5 milioni nel ...