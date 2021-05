Calcio: Ibanez, 'giochiamo per noi e per la maglia non per Mourinho' (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - Vi sentite sotto osservazione di Mourinho in queste ultime partite? "No, giochiamo ogni partita per noi e per la maglia. Faremo sempre così, non per farci vedere dal nuovo allenatore". Lo dice il difensore della Roma Roger Ibanez in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League contro il Manchester United. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - Vi sentite sotto osservazione diin queste ultime partite? "No,ogni partita per noi e per la. Faremo sempre così, non per farci vedere dal nuovo allenatore". Lo dice il difensore della Roma Rogerin conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League contro il Manchester United.

