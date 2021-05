9 maggio aggiornamento docenti a Roma (AICC): passeggiata “Dar Culiseo ar Campidojjo” (valido anche per PCTO) (Di mercoledì 5 maggio 2021) Partirà domenica 9 maggio alle 17,30 davanti all'arco di Costantino la passeggiata "Roma antica nei sonetti del Belli... Dar Culiseo ar Campidojjo", iniziativa valida per aggiornamento, in presenza ma all'aperto, promossa a Roma dalla Associazione Italiana di Cultura Classica. Un'occasione davvero interessante per scoprire i monumenti della Roma antica visti attraverso l'opera di uno dei grandi della letteratura italiana. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 maggio 2021) Partirà domenica 9alle 17,30 davanti all'arco di Costantino laantica nei sonetti del Belli... Darar", iniziativa valida per, in presenza ma all'aperto, promossa adalla Associazione Italiana di Cultura Classica. Un'occasione davvero interessante per scoprire i monumenti dellaantica visti attraverso l'opera di uno dei grandi della letteratura italiana. L'articolo .

