1 maggio | Fedez | “Rifarei tutto 100mila volte”

(Di giovedì 6 maggio 2021) “. Se la Rai mi fa causa, posso difendermi”., dal suo profilo Instagram, torna sulla vicenda del primoe sul caso legato al suo intervento dal palco su Lega e Ddl Zan. Il rapper, che ha pubblicato nei giorni scorsi un video con una telefonata con alcuni funzionari Rai, ha denunciato un tentativo di censura da parte della Rai. La tv di stato smentisce, anche attraverso le parole del direttore di Rai4, Franco Di Mare, in Vigilanza. “Si è riunita la commissione di vigilanza della Rai, il direttore di Rai 3 mi accusa di manipolazione del video e allude al fatto che io avrei ordito un complotto con alcuni giornalisti. Dall’altra parte la Lega propone di denunciarmi”, dicesu Instagram. “Prima bugia davanti agli occhi di tutti. ...

Leggi anche e Primo, Di Mare (Rai3): "Nessuna censura, fatti manipolati" "Prima bugia davanti agli occhi di tutti. Perché io pubblico la telefonata? Perché la Rai appena scendo dal palco ...Lo ha dichiarato il direttore di Rai3, Franco Di Mare, in audizione alla Camera sul caso. Il cantante al Concertone del Primo maggio aveva accusato la Rai di aver tentato di censurarlo.