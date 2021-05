X Factor 2021, un nome in pole come conduttore: fan in fibrillazione (Di martedì 4 maggio 2021) X Factor 2021, un nome in pole come conduttore per sostituire Alessandro Cattelan passato alla Rai: fan in fibrillazione La primavera e ancora di più l’estate sono stagione di casting per tutti i talent televisivi. A cominciare da X Factor che anche su questo ha costruito le sue fortune. Ma quest’anno ce ne saranno in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 4 maggio 2021) X, uninper sostituire Alessandro Cattelan passato alla Rai: fan inLa primavera e ancora di più l’estate sono stagione di casting per tutti i talent televisivi. A cominciare da Xche anche su questo ha costruito le sue fortune. Ma quest’anno ce ne saranno in L'articolo proviene da Inews.it.

DardiValentina : RT @falcions85: RETROSCENA/ Lodovica Comello favoritissima per la conduzione di X Factor 2021 al posto di Cattelan. In giuria Emma Marrone,… - JessyAmaya15 : RT @OhComelloBR: ?? • 'Lodovica Comello é a favorita para suceder Cattelan como apresentadora do The X-Factor' • X Factor | Comello in pole… - lodoquepariu : RT @OhComelloBR: ?? • 'Lodovica Comello é a favorita para suceder Cattelan como apresentadora do The X-Factor' • X Factor | Comello in pole… - embracingtini : RT @falcions85: RETROSCENA/ Lodovica Comello favoritissima per la conduzione di X Factor 2021 al posto di Cattelan. In giuria Emma Marrone,… - OhComelloBR : ?? • 'Lodovica Comello é a favorita para suceder Cattelan como apresentadora do The X-Factor' • X Factor | Comello… -