Volley | Fabio Balaso | “Con la vittoria in Gara 3 abbiamo capito che lo Scudetto sarebbe stato nostro”

(Di martedì 4 maggio 2021) Torna2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo della pallavolo. Ospite di Enrico Spada e Roberta Rotelli, il libero campione d’Italia con la Lube Civitanova,. Classe ’95,è nella vincente Lube dal 2018. Un club con cui ha condiviso una lunga serie di successi, tra cui anche la recente conquista dello, contro Perugia: “Dopo la, siamo andati tutti insieme a cena, e in questo momento storico è una cosa alquanto strana – commenta -. Sono molto contento di aver dato il mio contributo alla squadra in questi anni, speriamo di continuare su questa strada. Quando sonocontattato nel 2018 non ho esitato a rispondere ‘sì’, ero consapevole della grandezza di questo club e delle sue ...

"Avevo iniziato con calcio e nuoto - conclude - poi, seguito dall'allenatoreTaiana, ho iniziato a giocare ae già l'anno successivo sono finito nel vivaio di Treviso. Sarò sempre ...... nel secondo consiglio conferma per i responsabili di settore,Corti per il calcio, Antonio Locatelli per il basket e Roberto De Capitàni per il. Intanto con il ritorno della zona gialla ...Torna Volley2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo della pallavolo. Ospite di Enrico Spada e Roberta Rotelli, il libero campione d'Italia con la Lube Civi ...Idee chiare, quasi chiarissime per Gianlorenzo Blengini che in una settimana, poco più, si è alzato dalla panchina della Lube per andare a sedersi su quella dell’Italia in quella che dovrebbe essere l ...