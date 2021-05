Vicenza | la nota sulle condizioni di Padella

(Di martedì 4 maggio 2021) Ilha pubblicato sul proprio sito unadi aggiornamento delledel difensore Emanueledopo il colpo alla testa rimediato in uno scontro di gioco con il bresciano Ayè questo pomeriggio che lo hanno costretto ad abbandonare il terreno di gioco e ad essere ricoverato in ospedale. “In seguito al colpo subito al minuto 51 della gara LR-Brescia, Emanueleè stato trasportato in ambulanza all’Ospedale San Bortolo diper accertamenti, che hanno evidenziato un trauma cranico commotivo e concussivo della rachide cervicale. Le TAC all’encefalo e alla colonna vertebrale hanno dato esito negativo. Il giocatore dall’ospedale ha voluto inviare un messaggio vocale ai propri compagni per tranquillizzarli...

Vicenza, trauma cranico per Padella: ora sta bene, ha inviato messaggi ai compagni per tranquillizzarli sulle sue condizioni ...Momenti di apprensione per Emanuele Padella che ha rimediato un terribile colpo alla testa in occasione di uno scontro di gioco con un avversario nel ...