Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2021 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 maggio 2021)4 MAGGIO ORE 17:05 MARCO CILUFFO BEN RITROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SULLAFIUMICINO CODE PER INCIDENTE TRA PARCO DÈ MEDICI E VIA MAGLIANA VECCHIA IN DIREZIONE DELL’EUR SEMPRE UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE SULLA PONTINA ALTEZZA SPINACETO IN DIREZIONE DEL RACCORDO RIMANIAMO SUL RACCORDO PER SEGNALARE CODE A TRATTI QUI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAFIUMICINO E LA DIRAMAZIONESUD STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA NOMENTANA FINO ALLO SVINCOLO DELLA VIA CASILINA ALTRI INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO IN USCITA DAL CENTRO SULLA FLAMINIA DA VIA DEI DUE PONTI FINO AL RACCORDO E SULLA VIA CASSIA DA TOMBA DI NERONE A LA GIUSTINIANA PRESTARE ATTENZIONE PER ...