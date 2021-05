Ubaldo Righetti: l’ex calciatore della Roma è stato ricoverato (Di martedì 4 maggio 2021) l’ex difensore e calciatore della Roma Ubaldo Righetti è stato campione d’Italia nell’83, e attualmente commentatore di Roma Tv. Ha 58 anni e stava giocando a Padel quando si è sentito male. Si trovava al circolo sportivo “Due Ponti” ed è stato portato via dall’ambulanza per colpa di un probabile infarto dopo una chiamata al 118 ed è stato ricoverato al Sant’Andrea di Roma. Roma-Fonseca: ufficiale il divorzio a fine stagione Ubaldo Righetti: che cosa è successo? Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, Righetti ha accusato un malore rivelatosi grave, durante una partita di padel. Soccorso, è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 4 maggio 2021)difensore ecampione d’Italia nell’83, e attualmente commentatore diTv. Ha 58 anni e stava giocando a Padel quando si è sentito male. Si trovava al circolo sportivo “Due Ponti” ed èportato via dall’ambulanza per colpa di un probabile infarto dopo una chiamata al 118 ed èal Sant’Andrea di-Fonseca: ufficiale il divorzio a fine stagione: che cosa è successo? Secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa,ha accusato un malore rivelatosi grave, durante una partita di padel. Soccorso, è ...

